В Беларуси на станциях техосмотра выстроились очереди 18.03.2025, 14:01

На станции объяснили, в чем причина.

12 марта ГАИ Гродненской области в своем Instagram опубликовала громкую новость о том, что теперь любая камера на дороге может фиксировать непройденный техосмотр.

«Все камеры контроля скорости, а также камеры мониторинга по всей Беларуси теперь параллельно проверяют гостехосмотр автомобиля, и если его нет, делают автоматическое фото нарушения, а следом вам прилетит «письмо счастья» со штрафом», – предупредила ГАИ. Эта информация была опубликована в сторис и спустя сутки после публикации исчезла, отмечает abw.by.

Кто-то воспринял новость скептически, а кто-то поехал на техосмотр. На некоторых станциях диагностики появились очереди. Предприятие «Белтехосмотр» показало, как выглядит ситуация на двух станциях.

«Очереди на диагностических станциях №210 в Минске и №200 в Бресте после новости о том, что отсутствие техосмотра будут фиксировать камеры», – так подписали в «Белтехосмотре» эти фото.

Напомним, штраф за отсутствие разрешения на участие в дорожном движении выписывается только раз в сутки, а не при каждом попадании в объектив камеры.

Если нарушение зафиксировала камера, то на первый раз предусмотрено предупреждение.

Во второй раз в течение года штраф составляет 0,5 б.в. (21 рубль). В третий и последующие разы в течение года – 2 б.в. (84 рубля).

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