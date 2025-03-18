Индия заменит российские истребители французскими 3 18.03.2025, 14:18

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Нью-Дели получит 26 истребителей Rafale M.

Индия и Франция завершили переговоры о покупке 26 истребителей Rafale M для палубной авиации за 7,6 млрд евро, сообщает Global Defence Corp. Индийский военно-морской флот планирует заменить французскими самолетами стареющий парк из российских МиГ-29К и МиГ-29КУБ. Ожидается, что министр обороны Франции подпишет контракт в апреле во время визита в Индию.

Франция уже обогнала Россию и стала вторым по величине экспортером вооружений в мире, уступая только США, говорится в недавнем докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), который отслеживает мировые закупки оружия. По его данным, военный экспорт из Франции увеличился на 47% в 2019-2023 годах по сравнению с предыдущей пятилеткой.

Экспорт вооружений России в 2024 году сократился на 47% по сравнению с 2022-м, когда российская армия совершила полномасштабное вторжение в Украину, следует из данных SPIRI. «Снижение с 2022 года, вероятно, связано с решением России отдать приоритет производству основных видов вооружений для собственных вооруженных сил, а не на экспорт», — отмечают аналитики.

В целом за последние пять лет экспорт российского оружия упал на 64%, а доля России на глобальном оружейном рынке сократилась до 7,8%. Если в 2018–2022 годах российские поставки шли в 47 стран, то в 2024-м — в 33. На Азию и Океанию пришлось 74% российского экспорта, на Африку — 12%. При этом крупнейшим покупателем оружия у России была Индия с долей 38%.

Значительную долю рынка у России отбирает Франция. «Самая большая доля экспорта вооружений Франции (42%) пришлась на государства Азии и Океании, еще 34% — на страны Ближнего Востока. Крупнейшим единичным получателем французского оружия стала Индия, на долю которой пришлось почти 30%», — отмечается в докладе SIPRI.

Производитель Rafale — Dassault Aviation заявила, что сталкивается с резким увеличением спроса из-за участия России в войне в Украине и неуверенности ЕС в сохранении военной помощи со стороны США. Производитель самолетов заявил, что планирует поставить 25 самолетов Rafale и 40 самолетов Falcon в 2025 году. Президент Франции Эммануэль Макрон уже призвал покупать французские истребители Rafale вместо американских F-35. Пока самой большой проблемой французского ВПК являются ограниченные мощности. Если компания Dassault Aviation производит 25 истребителей Rafale в год, то американская Lockheed Martin хочет произвести 190 истребителей F-35 в текущем году.

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