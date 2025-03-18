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В Минске строят необычный арендный дом

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  • 18.03.2025, 14:32
  • 1,642
В Минске строят необычный арендный дом

На месте долгостроя.

В Минске на стройплощадке на улице Алибегова — разительные перемены. На месте бывшего коммерческого долгостроя растет арендное общежитие квартирного типа. О том, как идут работы, рассказывает «Минскстрой».

Напомним, что на улице Алибегова в Минске в «нулевых» построили магазин хозтоваров. Позже собственник решил возвести рядом торгово-офисную пристройку. Возвели каркас, но закончить здание не смогли. В итоге, в прошлом году объект передали городу. Вместо бизнес-центра тут появится общежитие квартирного типа.

Сейчас строители возводят монолитный каркас, выполняют кладку наружных стен и перегородок из керамзитобетона. Каменщики работают с первого по четвертый этажи.

Вчера на объекте сменилась вахта монолитчиков. Они завершают плиту перекрытия на четвертом этаже и переходят на пятый. Параллельно ведутся работы по устройству подъездов и спусков в подвал. Перегородки здесь уже выложены, сейчас заливаются бетонные полы и утепляются спецпомещения. В цокольном этаже будут гараж-стоянка на 21 автомобиль, электрощитовая, теплоузел, воздухозаборная шахта и другие помещения.

Всего на объекте трудятся более 55 человек. В будущем арендном доме появятся 66 квартир: однушки, двушки, трешки и квартиры-студии. Помимо этого, в здании запроектируют торговые объекты и офисные помещения.

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