Первая фаза новой мировой войны 2 Александр Подрабинек

18.03.2025, 14:31

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Старания Кремля оставить Украину в одиночестве терпят провал.

Представитель премьер-министра Великобритании заявил вчера, что более 30 государств выразили готовность отрядить своих военнослужащих для участия в миротворческой миссии в Украине. По существу это конечно не миротворцы, а силы сдерживания. Миротворчество все-таки предполагает согласие всех сторон конфликта, а уже очевидно, что его не будет. Дело, однако, не в названиях.

Старания Кремля оставить Украину в одиночестве, без международной поддержки терпят провал. Конфликт расширяется, в него вовлекаются все новые и новые страны. Это закономерно, если свободный мир не желает попасть под тоталитарную пяту. Западу стоит согласиться с тем, что Третья мировая война неизбежна и чем раньше будет поставлен железный заслон на пути эскалации агрессии, тем меньше в будущем будет жертв и легче победа. Политика умиротворения легка и заманчива, но результат ее нулевой.

В сущности мы переживаем первую фазу новой мировой войны, самое ее начало. На стороне России уже воюет армия Северной Кореи и наемники из других стран. В военно-техническом отношении Россию поддерживают Иран, Китай и Беларусь, а дипломатическую поддержку оказывают и другие страны, начиная с Судана и Никарагуа и заканчивая Венгрией и США. Украину поддерживают военными поставками многие западные страны, а еще больше — гуманитарной помощью и финансами. В их число входят, кстати, и Соединенные Штаты, с одной стороны поддерживающие Украину, а с другой — угождающие Кремлю. Уже десятки стран так или иначе вовлечены в военное противостояние между Россией и Украиной.

Здесь уместно вспомнить, что в самом начале Второй мировой войны, 5 сентября 1939 года, президент США Франклин Делано Рузвельт подписал прокламацию о военном нейтралитете. США официально заявили тогда о своем неучастии в «польско-германском военном конфликте». США продолжили политику умиротворения, уже так плачевно закончившуюся для Европы. Не спасла эта политика и американцев, вынужденных через два года присоединиться к антигитлеровской коалиции.

История учит нас, что политические решения должны быть не только правильными, но и своевременными.

Александр Подрабинек, «Фейсбук»

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