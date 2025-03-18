В соцсетях подняли очередную проблему со сдачей денег в банки 18.03.2025, 14:42

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На этот раз речь не о долларах и евро.

Банкоматы «Альфа-Банка» в Беларуси, как пожаловалась белоруска, отказываются принимать 100-рублевые купюры образца 2022 года. В комментариях ей пояснили, что «все из-за санкций и устаревшего программного обеспечения», пишет CityDog.

Белоруска опубликовала фото экрана банкомата с уведомлением, что такие банкноты «временно не принимаются», и задалась вопросом: «Что за новые приколы у «Альфа-Банка»?»

В комментариях белоруске объяснили, в чем может быть проблема. Один из пользователей написал, что банкоматы в Беларуси работают на иностранном оборудовании, а из-за санкций банк не может обновить программное обеспечение. Именно поэтому новые купюры «просто не распознаются».

«По сути, наши банкоматы не получают никаких обновлений. В том числе для закрытия критических уязвимостей», — написал zhuravskiy_spy.

Как выяснилось, это касается не только «Альфа-Банка». Пользователи пишут, что с таким же сталкивались и в «Беларусбанке». Кто-то добавил, что раньше банкоматы просто «молча» не принимали деньги, а теперь хотя бы пишут об этом на экране.

Некоторые нашли решение: вносить деньги через кассу или через почтовые отделения без комиссии. А кто-то просто написал: «Давно уже эта хрень», — и смирился.

Напомним, у белорусов также возникают трудности с обменом валюты из-за ее внешнего вида — от наличия плесени до механического повреждения.

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