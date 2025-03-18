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Один из крупнейших операторов аэропортов Европы окончательно ушел из России

  • 18.03.2025, 14:41
  • 1,410
Один из крупнейших операторов аэропортов Европы окончательно ушел из России

Долгое время он был членов консорциума, управлявшего аэропортом Пулково.

Немецкая компания Fraport, один из крупнейших операторов аэропортов Европы, получила 45 млн евро от продажи своего бизнеса в России, пишет New Voice.

Об этом Fraport сообщила 18 марта. Fraport была одним из участников консорциума, управляющего с 2009 года аэропортом Пулково в Санкт-Петербурге.

«В декабре 2024 года доля была продана за 45 млн евро (…) Продав долю, Fraport прекратила свое участие в аэропорту Пулково», — говорится в отчете компании за 2024 год.

Доля Fraport в ООО Холдинг ВВСС — материнской компании оператора Пулково — была продана инвестору из Омана Орбит Авиэйшн ЛЛС (Orbit Aviation LLC).

В мае 2022 года глава Fraport Штефан Шульте говорил, что в соответствии с условиями концессионного договора у холдинга нет возможности выйти из состава акционеров до 2025 года. Стоимость доли Fraport в ВВСС тогда оценивалась в 111 млн евро.

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