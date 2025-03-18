Один из крупнейших операторов аэропортов Европы окончательно ушел из России 18.03.2025, 14:41

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Долгое время он был членов консорциума, управлявшего аэропортом Пулково.

Немецкая компания Fraport, один из крупнейших операторов аэропортов Европы, получила 45 млн евро от продажи своего бизнеса в России, пишет New Voice.

Об этом Fraport сообщила 18 марта. Fraport была одним из участников консорциума, управляющего с 2009 года аэропортом Пулково в Санкт-Петербурге.

«В декабре 2024 года доля была продана за 45 млн евро (…) Продав долю, Fraport прекратила свое участие в аэропорту Пулково», — говорится в отчете компании за 2024 год.

Доля Fraport в ООО Холдинг ВВСС — материнской компании оператора Пулково — была продана инвестору из Омана Орбит Авиэйшн ЛЛС (Orbit Aviation LLC).

В мае 2022 года глава Fraport Штефан Шульте говорил, что в соответствии с условиями концессионного договора у холдинга нет возможности выйти из состава акционеров до 2025 года. Стоимость доли Fraport в ВВСС тогда оценивалась в 111 млн евро.

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