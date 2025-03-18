ВСУ усилит новый солдат-робот 18.03.2025, 14:53

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Появились первые фото комплекса «Лють».

Министерство обороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в подразделениях Сил обороны Украины наземный роботизированный комплекс «Лють» отечественного производства.

Как сообщила пресс-служба ведомства, он предназначен для выполнения широкого спектра задач в сложных условиях. В частности, для ведения наблюдения и огневой поддержки действий наших подразделений.

Отмечается, что роботизированный комплекс «Лють» уже испытан в реальных боевых условиях.

«Робот вооружен пулеметом калибра 7,62 и дополнительным оборудованием, благодаря которому может обнаруживать и поражать цели как днем, так и ночью. НРК достаточно компактен - помещается в кузов военного пикапа, оснащен бесшумным электрическим двигателем. Емкости аккумуляторов хватает на достаточно длительное время работы. НРК имеет достаточно высокий клиренс, что позволяет стабильно передвигаться по местности со сложным рельефом. «Лють» работает при широком диапазоне температур», - говорится в сообщении.

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