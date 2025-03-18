Лукашенко начал суетиться

Лукашенко начал суетиться1
- Telegram-канал «Ник и Майк»
- 18.03.2025, 15:01
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Визит в Москву был провальным.
Потратив пару дней на то, чтобы придти в себя после провального визита – нельзя считать успехом внешнюю мишуру и пышный стол – Лукашенко пошел по прогнозируемому треку – суета на всех векторах.
Именно поэтому говорил с Турчиным о России. Все живые и мертвые лоббисты подняты под ружье, чтобы добиться дешевой нефти – ниже рыночной стоимости – и вытащить два НПЗ из убытков, которые исчисляются сотнями миллионов хоть рублей, хоть долларов. В чем ни считай – картинка лучше не становится.
Задача номер два – добиться кредита на что угодно. Вторая АЭС, искусственный интеллект – повод не важен, важны деньги. Главный переговорщик признал свой провал и теперь будет пытаться задействовать все доступные связи. С одной стороны вдруг что-то «выстрелит», а с другой – нужно же списать на кого-то свой провал.
После Турчина будет разговор про внешнюю политику. Срочно нужно понимание окна маневра, реалистичность сделки с США и возможности хотя бы тактических разменов с Европой. Поэтому будет задействовано все, что доступно под лозунгом: «спасайте, русские давят и лишают суверенитета».
Telegram-канал «Ник и Майк»