«Я в шоке от вакансий и зарплат» 3 18.03.2025, 15:23

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Белоруска спросила в соцсети у пользователей, где они работают и сколько зарабатывают.

Белоруска в TikTok спросила у белорусов, кем и где они работают, а также сколько получают.

«Открыла я рынок труда, и у меня самый первый назревший вопрос — где сейчас работает типичный белорус? Я просто в шоке от текущих зарплат, от вакансий, которые я вижу. Мне просто интересно, где вы работаете и чем занимаетесь», — спросила девушка.

Как отметила автор, она по профессии менеджер по продажам, но из-за операции на щитовидной железе ей повредили возвратный нерв.

«Столько общаться и разговаривать уже не могу, как раньше. Поэтому рассматриваю все варианты», — призналась девушка.

Один из самых обсуждаемых в комментариях под постом моментов — низкие зарплаты по сравнению с соседними странами.

«В Беларуси заработать невозможно. За такой же труд в Польше или Литве платят в два раза больше», — отметил один из комментаторов.

Также часто звучало мнение о том, что хорошие места без знакомств получить сложно.

«Работала на госпредприятии, кадровик прямо говорил: с улицы никого не берем», — поделилась одна из пользователей.

Некоторые находят стабильность, но за счет тяжелого труда. Например, на Смолевичской бройлерной фабрике можно заработать от 2 500 руб., но «хочешь ли ты работать в таких условиях?» — риторически спрашивает сотрудник.

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