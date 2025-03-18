The Times: Разговор Трампа и Путина станет проверкой

The Times: Разговор Трампа и Путина станет проверкой2
- 18.03.2025, 15:27
- 4,056
У президента США есть два варианта.
Запланированный телефонный звонок президента США Дональда Трампа российскому правителю Владимиру Путину 18 марта для обсуждения прекращения войны в Украине станет проверкой их «прекрасных отношений», пишет The Times.
Отмечается, что, возможно, это будет самый важный разговор Трампа с иностранным лидером с тех пор, как он вернулся в Белый дом в январе.
«Кажется, что-то должно произойти», - отметили в издании.
Первый премьер-министр Путина Михаил Касьянов, который находится в оппозиции к нему около 20 лет и живет в изгнании в Европе, предположил, что в разговоре с Трампом российский диктатор будет придерживаться своих требований. По его словам, цель Путина состояла в том, чтобы выиграть время для медленно продвигающейся армии России и убедить Трампа, что самый простой способ прекратить конфликт - оказать давление на Украину, а не на Россию.
«Путин не готов ни к каким компромиссам в ближайшие три-четыре месяца. Он будет тянуть время, говоря приятные Трампу вещи», - сказал Касьянов.
По его мнению, растущие экономические проблемы в России, вызванные западными санкциями, заставят Путина искать стратегию выхода из войны к концу года:
«Тогда он будет готов к некоторым уступкам. Но Украина должна выжить до конца года. Поэтому помощь Украине сейчас крайне важна».
Как пишет The Times, в Кремле заявили, что телефонный разговор Путина с Трампом станет возможностью «оживить» отношения между США и Россией. Однако есть признаки того, что Путин больше заботится о достижении своих целей в Украине, чем о возможном кратковременном улучшении отношений с Вашингтоном. Он заявил, что Украина должна сдать четыре региона на востоке и юге, а также Крым, прежде чем наступит какой-либо мир. Москва также хочет получить «железные» гарантии того, что Украине не будет предложено членство в НАТО в будущем.
Эксперт по внешней политике России в Школе передовых международных исследований имени Джонса Хопкинса Сергей Радченко предположил, что Путин, вероятно, воспользуется переговорами с Трампом, чтобы «польстить» ему и «соблазнить видениями «великих» российско-американских отношений и экономических «сделок».
По его мнению, также Путин, вероятно, попытается добиться признания США российских претензий на оккупированную украинскую территорию, и он хотел бы «саботировать» «коалицию желающих» британского премьер-министра Кира Стармера об отправке миротворческих сил в Украину.
Редактор российского оппозиционного новостного сайта «Новая газета Европа» Кирилл Мартынов высказал мнение, что у Трампа есть два варианта:
«Либо согласиться на некоторые условия Путина и заняться чем-то более приятным [в отношениях США и России], либо вернуться к стратегии администрации Байдена, чего он вряд ли захочет делать».