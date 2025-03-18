«Бывшая невестка не дает видеться с детьми» 2 18.03.2025, 15:30

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иллюстративное фото

Специалист пояснила, что можно сделать.

«Мой сын в разводе, есть двое несовершеннолетних детей. Большую часть времени бывшая невестка проводит в загранкомандировках, детей она оставляет со своей сестрой, мне видеться с ними не дают, сыну тоже препятствуют. Как можно решить проблему?» - спросила у «Вечернего Бобруйска» Зинаида Алексеевна.

Консультирует Юлия Шелковина, зав. нотариальной конторой Первомайского района Бобруйска:

- Родители пользуются равными правами и несут равные обязанности в отношении своих детей и в случае расторжения брака между ними (если иное не предусмотрено в Соглашении о детях). Родитель, проживающий отдельно от детей, имеет право общаться с ними и обязан принимать участие в их воспитании. Родитель, при котором проживают дети, не вправе препятствовать другому родителю в этом.

Только суд может принять решение об ограничении общения родителя с ребенком.

Дед и бабка, прадед и прабабка также имеют право на общение с внуками и правнуками (за исключением случаев, когда такое общение не отвечает интересам ребенка, но это решать суду). В случае отказа родителей (опекунов, попечителей) от предоставления бабушке возможности общаться с внуками, порядок общения определяет суд.

Разрешение споров, связанных с воспитанием детей – исключительно компетенция суда. Иск может подать и отдельно проживающий родитель, и тот родитель, с которым живет ребенок.

А дети, достигшие 14 лет, вправе лично обратиться в суд с заявлением об определении места своего жительства.

Суд принимает решение, руководствуясь в первую очередь интересами ребенка.

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