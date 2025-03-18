Минздрав сказал, в каких областях Беларуси стали нападать клещи
- 18.03.2025, 15:55
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Из-за укусов клещей с начала года за медицинской помощью обратились 17 человек.
В Министерстве здравоохранения сказали, что в Беларуси проснулись клещи, сообщает пресс-служба ведомства.
По словам врача-эпидемиолога Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Влады Запольской, в стране с начала 2025-го зарегистрировали уже 17 случаев обращений после укусов клещей. Пациентов примерно поровну среди взрослых и детей.
При этом эпидемиолог сообщила, в каких регионах Беларуси клещи нападали чаще.
- Зафиксированы обращения за медицинской помощью по поводу укусов, в основном в южных регионах: Брестской, Минской, Могилевской областях и некоторых районах Витебской области, - уточнила она.
При этом наибольший риск заражения клещевыми инфекциями существует в лесах и на дачах (свыше 70% случаев). Но также более 15% случаев заражения происходит в населенных пунктах, парках и лесопарках.
- Клещ может попасть в дом на шерсти домашних животных, - предупредила эпидемиолог.
Специалист добавила, что риск укуса клеща и заражения существует всегда. В 2024-м в Беларуси за медпомощью обратились свыше 25 тысяч человек, которые пострадали от укусов клещей.