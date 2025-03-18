Эксперт: Членство Украины в НАТО является необходимым, и это обязательно произойдет 2 18.03.2025, 16:16

Украина будет настаивать на своей позиции.

Перспективу членства Украины в НАТО в Вашингтоне назвали «маловероятной». С таким заявлением, в частности, недавно выступил советник президента США по вопросам национальной безопасности, Майк Уолтц. Однако обращать внимание на такой скепсис не стоит.

Украина будет настаивать на своей позиции, поскольку для нее это вопрос безопасности. Такое мнение озвучил глава комитета ВР Украины по вопросам внешней политики Украины и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко в эфире телеканала FREEДОМ.

«Маловероятно» — то слово, которое использует, в том числе, советник президента США по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц. Но это не значит, что речь идет о тотальном отрицании этой возможности», — подчеркнул Мережко.

Он напомнил, что когда происходили очередные этапы расширения Альянса, аналогичная полемика шла вокруг вступления таких государств, как Литва, Эстония, Латвия, Польша.

«Тогда тоже были дискуссии и тоже находились политики, в том числе, в американском истеблишменте, которые говорили, что это маловероятно. Но для Украины это просто необходимость. И здесь нам не надо даже обращать внимание на скепсис. Потому что вопрос НАТО — это вопрос нашей безопасности и выживания как государства. Поэтому мы будем продолжать работать, будем настаивать», — акцентировал спикер.

К тому же, дополнил Мережко, у Украины есть много союзников, которые поддерживают этот курс.

«Надо всегда помнить, что у нас есть очень много союзников и в Соединенных Штатах, и среди государств-членов НАТО, которые поддерживают Украину. Поэтому это не является чем-то маловероятным. Это является необходимым, и это обязательно произойдет», — резюмировал эксперт.

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