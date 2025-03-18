Угадайте страну по ее знаменитым местам 5 18.03.2025, 16:23

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Тест на географическое чутье.

У каждой страны есть свои узнаваемые границы, но не всегда они кажутся очевидными. Мы немного упростили задачу и добавили изображения главных достопримечательностей, отмечает «Вокруг света».

Колизей, статуя Свободы, пирамиды… кажется, все легко? Но некоторые страны заставят вас задуматься! Проверьте себя и узнайте, насколько хорошо вы знаете мир.

Cовсем просто, догадаетесь? Ответ напишите в комментариях.

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