Угадайте страну по ее знаменитым местам

Угадайте страну по ее знаменитым местам5
- 18.03.2025, 16:23
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Тест на географическое чутье.
У каждой страны есть свои узнаваемые границы, но не всегда они кажутся очевидными. Мы немного упростили задачу и добавили изображения главных достопримечательностей, отмечает «Вокруг света».
Колизей, статуя Свободы, пирамиды… кажется, все легко? Но некоторые страны заставят вас задуматься! Проверьте себя и узнайте, насколько хорошо вы знаете мир.
Cовсем просто, догадаетесь? Ответ напишите в комментариях.