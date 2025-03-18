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Лукашенко подписал новый указ «О страховании»

  • 18.03.2025, 16:32
  • 2,066
Лукашенко подписал новый указ «О страховании»

Стало известно, что изменится для водителей.

Диктатор Лукашенко подписал указ «О страховании». Документом приводятся в соответствие с законом «О страховой деятельности», который вступил в силу 1 января 2025 года, отдельные законодательные акты, пишет «Онлайнер».

В частности:

- признаются утратившими силу ряд указов (их отдельные структурные элементы), положения которых нашли отражение в законе;

- корректируется используемая в правовых актах, в том числе в смежном законодательстве (налоговом, валютном, банковском, в сферах дорожного движения), терминология для ее согласованности с предписаниями закона.

В числе новаций указа:

- предоставление возможности уплачивать страховые взносы (осуществлять выплаты) в безналичной форме с использованием современных платежных средств;

- установление в базовых величинах (до этого были в евро) страховых сумм и размеров страховых взносов по обязательному страхованию владельцев транспорта, медстрахованию временно пребывающих иностранных граждан.

Кроме того, договор обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств дополняется действующим в Беларуси и России договором «союзного страхования».

Определяется порядок страховых выплат потерпевшим в результате ДТП в случаях, когда перевозчик не заключил договор обязательного страхования ответственности перед пассажиром и невозможно взыскать ущерб в судебном порядке.

В случае выплат водителям за счет средств гарантийных фондов добавлено причинение вреда жизни или здоровью в результате ДТП с участием диких животных, независимо от вины водителя.

Указом предоставляется возможность осуществления выплат страхового возмещения в адрес нерезидента в иностранной валюте в рамках договора страхования гражданской ответственности резидента по экспортному контракту.

Для обязательного страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний установлены предельные размеры сумм, которые могут быть взысканы «Белгосстрахом» с виновных в причинении вреда застрахованным лицам в счет выплаченного им страхового обеспечения (при причинении вреда умышленно — 2000 базовых величин, без умысла — 500).

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