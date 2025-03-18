В Сомали взорвали кортеж президента

В Сомали взорвали кортеж президента6
- 18.03.2025, 17:05
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Инцидент произошел вблизи сомалийского президентского дворца в Могадишо.
Вблизи президентского дворца в Сомали произошел взрыв, предположительно нацеленный на конвой президента Хасана Шейха Мохамуда. Как стало известно впоследствии, взрыв прогремел после того, как кортеж главы страны выехал из дворца и двинулся в направлении аэропорта в Могадишо.
Об этом сообщают Somali Guardian, а также eastleighvoice.co.ke.
Салафитская террористическая группировка «Аш-Шабаб» уже взяла на себя ответственность за подрыв кортежа сомалийского президента.
«Группировка «Аш-Шабаб» утверждает, что подорвала сомалийский кортеж Хасана Шейха Мохамуда сразу после того, как он выехал из президентского дворца в аэропорт Могадишо. Есть жертвы», — сообщает Somali Guardian.
Правоохранители сообщили о жертвах в результате подрыва. Место происшествия оцепили силовики.
По словам Хусейна Шейха Али, советника по национальной безопасности Сомали, президент в безопасности и сейчас путешествует по стране, чтобы наблюдать за важной работой в разных регионах.