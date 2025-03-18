закрыть
18 марта 2025, вторник, 18:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Сомали взорвали кортеж президента

6
  • 18.03.2025, 17:05
  • 3,544
В Сомали взорвали кортеж президента

Инцидент произошел вблизи сомалийского президентского дворца в Могадишо.

Вблизи президентского дворца в Сомали произошел взрыв, предположительно нацеленный на конвой президента Хасана Шейха Мохамуда. Как стало известно впоследствии, взрыв прогремел после того, как кортеж главы страны выехал из дворца и двинулся в направлении аэропорта в Могадишо.

Об этом сообщают Somali Guardian, а также eastleighvoice.co.ke.

Салафитская террористическая группировка «Аш-Шабаб» уже взяла на себя ответственность за подрыв кортежа сомалийского президента.

«Группировка «Аш-Шабаб» утверждает, что подорвала сомалийский кортеж Хасана Шейха Мохамуда сразу после того, как он выехал из президентского дворца в аэропорт Могадишо. Есть жертвы», — сообщает Somali Guardian.

Правоохранители сообщили о жертвах в результате подрыва. Место происшествия оцепили силовики.

По словам Хусейна Шейха Али, советника по национальной безопасности Сомали, президент в безопасности и сейчас путешествует по стране, чтобы наблюдать за важной работой в разных регионах.

Написать комментарий 6

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Европа больше не может полагаться на Дядю Сэма
Европа больше не может полагаться на Дядю Сэма Гарри Каспаров
Лукашенко и его скамеечка
Лукашенко и его скамеечка Ирина Халип
Трамп начал разговор с Москвой с позиции силы
Трамп начал разговор с Москвой с позиции силы Леонид Невзлин
Два корабля из одного пожара
Два корабля из одного пожара Владимир Халип