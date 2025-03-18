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В Беларусь из Западной Европы идет теплая воздушная масса

  • 18.03.2025, 17:11
  • 2,294
В Беларусь из Западной Европы идет теплая воздушная масса

Это скажется на погоде в стране.

19 марта ночью и утром погодные условия в Беларуси будут определять теряющие активность фронтальные разделы, днем скажется влияние области повышенного атмосферного давления и теплой воздушной массы, поступающей с запада. Облачно, днем с прояснениями, сообщает Белгидромет.

Ночью и утром временами пройдут осадки (снег, мокрый снег, дождь), днем преимущественно без осадков. Ночью и утром местами ожидаются туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный, западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -4..+2°С, максимальная днем +5..+11°С. Атмосферное давление будет слабо расти.

20-21 марта сохранится влияние области повышенного атмосферного давления и теплой воздушной массы, поступающей с Западной Европы.

20 марта переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западной четверти умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -6..+1°С, максимальная днем составит от +6°С по северо-востоку до +14°С по юго-западу Беларуси.

21 марта переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью и утром местами ожидаются слабые туман и гололед. Ветер западной четверти умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -6..+1°С, максимальная днем будет от +8°С по северу до +16°С по юго-западу страны.

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