закрыть
18 марта 2025, вторник, 18:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ВСУ смогут применять на фронте робота-солдата «Ярость»

2
  • 18.03.2025, 17:19
  • 2,408
ВСУ смогут применять на фронте робота-солдата «Ярость»

Он производится в Украине.

Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации в подразделениях Сил обороны Украины наземный роботизированный комплекс «Ярость». Он производится в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

По данным Минобороны, этот комплекс предназначен для выполнения широкого спектра задач в сложных условиях. В частности, для ведения наблюдения и огневой поддержки действий наших подразделений.

Роботизированный комплекс «Ярость» был испытан в реальных боевых условиях. Робот вооружен пулеметом калибра 7.62 и дополнительным оборудованием, благодаря которому может обнаруживать и поражать цели как днем, так и ночью.

«Ярость» достаточно компактен, ведь он помещается в кузов военного пикапа. Он оснащен бесшумным электрическим двигателем. Емкости аккумуляторов хватает на достаточно длительное время работы. НРК имеет достаточно высокий клиренс, что позволяет стабильно передвигаться по местности со сложным рельефом. Он работает при широком диапазоне температур.

Оператор управляет комплексом из защищенной позиции, не подвергаясь опасности. Главная задача наземных роботов - усилить украинские подразделения и заменить солдата на самых опасных участках.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Европа больше не может полагаться на Дядю Сэма
Европа больше не может полагаться на Дядю Сэма Гарри Каспаров
Лукашенко и его скамеечка
Лукашенко и его скамеечка Ирина Халип
Трамп начал разговор с Москвой с позиции силы
Трамп начал разговор с Москвой с позиции силы Леонид Невзлин
Два корабля из одного пожара
Два корабля из одного пожара Владимир Халип