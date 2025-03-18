В Минске горел филиал Российского государственного социального университета
- 18.03.2025, 17:40
340 студентов эвакуировали.
В Минске в здании филиала Российского государственного социального университета произошел пожар, сообщили в пресс-службе МЧС.
Пожар в филиале РГСУ на улице Народной в Минске случился утром 18 марта. Выяснилось, что загорелось электрополотенце для рук в помещении санузла на втором этаже здания. Спасатели ликвидировали возгорание.
До прибытия подразделений МЧС персонал объекта эвакуировал 340 студентов и 50 работников. Никто не пострадал.