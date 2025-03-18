Франция разместит ядерные истребители вблизи Германии 1 18.03.2025, 17:50

Озвучены сроки и детали.

К 2035-му году на авиабазе 116 Люксей-ле-Бен будут расположены обновленные истребители Rafale с гиперзвуковой ядерной ракетой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Франции Эммануэля Макрона, которого цитирует BFMTV.

Как пишет BFMTV, президент Франции желает сделать авиабазу 116 «домом» для будущих новых моделей Rafale, которые являются «ключевыми компонентами» французских сил ядерного сдерживания.

В частности авиабаза получит инвестирование в размере 1,5 млрд евро для модернизации. В будущем на ней обустроят две новые эскадрильи Rafale (около 40 самолетов.

Макрон подтвердил и то, что Франция увеличит заказ на Rafale, что, по его словам, является обязательным перед лицом геополитического «переломного момента».

BFMTV добавляет, что сейчас в системе ядерного сдерживания Франции задействованы три авиабазы:

- Сен-Дизье в департаменте Верхняя Марна;

- Истр в департаменте Буш-дю-Рон;

- Аворд в департаменте Шер.

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