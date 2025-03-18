Ученые: На обратной стороне Луны существовал океан, но не из воды 1 18.03.2025, 17:57

Исследование образцов горной породы Луны дает новое представление о ее прошлом.

Ученые провели новый анализ образцов лунной породы, которые собрал китайский посадочный модуль «Чанъэ-6» на обратной стороне Луны. В результате ученые получили ценную информацию об истории спутника Земли, а особенно об истории скрытой от нас стороны Луны.

Как показало исследование, опубликованное в журнале Science, на обратной стороне Луны, находился огромный океан из магмы, пишет Space (перевод - «Фокус»).

25 июня 2024 капсула с лунными образцами совершила посадку на территории Китая

Китайский посадочный модуль «Чанъэ-6» приземлился на обратной стороне Луны 2 июня 2024 года, после чего он собрал ценные образцы местной горной породы. Уже 6 июня модуль отправил в космос капсулу с лунными образцами, которая приземлилась в Китае 25 июня прошлого года. Внутри капсулы находились почти 2 кг образцов лунной породы.

6 июня 2024 года модуль «Чанъэ-6» отправил в космос капсулу с лунными образцами

Китайские ученые провели новый этих анализ образцов и нашли подтверждение преобладающей теории о ранней истории Луны. Ученые подтвердили, что в самом начале своего существования Луна была покрыта океаном из расплавленной жидкой магмы, который, вероятно, просуществовал в течение от нескольких десятков до нескольких сотен миллионов лет.

Во время исследования лунного базальта ученые обнаружили, что эти породы имеют схожий состав с базальтами с низким содержанием титана, образцы которых еще в 70-х годах прошлого века собрали на видимой стороне Луны астронавты миссий «Аполлон». Обнаруженная связь между разными горными породами помогла ученым составить более полную картину вулканических процессов на Луне.

В то же время часть образцов, собранных модулем «Чанъэ-6», отличается от образцов, собранных астронавтами миссий «Аполлон» по соотношению определенных изотопов урана и свинца. Ученые объясняют это тем, что удар огромного астероида примерно 4,2 млрд лет назад, который создал бассейн Южный полюс — Эйткен, шириной примерно 2500 км, где собрал образцы модуль «Чанъэ-6», изменил химические и физические свойства мантии Луны в этом регионе.

Модуль «Чанъэ-6» стал вторым китайским аппаратом, который собрал образцы породы на Луне, после того, как это сделал в 2020 году модуль «Чанъэ-5», но на видимой стороне Луны. Анализ образцов горных пород с разных сторон Луны показывает, что они сильно отличаются, в частности они имеют разную плотность, структуру и концентрацию характерных химических соединений и элементов.

По словам ученых, дальнейший анализ образцов с обратной стороны Луны может привести к появлению новых теорий относительно происхождения и эволюции спутника Земли.

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