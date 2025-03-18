«Мы боимся, что дом рухнет»
- 18.03.2025, 18:11
Брестчанка показала в соцсети состояние многоэтажки, в которой живет.
Брестчане, живущие в многоквартирном доме на ГОБК, 52, годами пытаются добиться ремонта. Но их жалобы разбиваются о стену бюрократии.
Жительница дома опубликовала видео в TikTok, показав, в каких условиях приходится жить людям. По ее словам, дом на ГОБК, 52 — это не просто аварийное жилье, а настоящая ловушка.
«Без слез не взглянешь. Это не дом, это кошмар», — говорит автор видео, проводя камерой по подъезду, где свисают электрические провода.
«Мы боимся ложиться спать, не знаем, выдержит ли дом эту ночь», — добавляет она, показывая огромные трещины на стенах.
Окна выбиты, холодный ветер гуляет по этажам.
«Это сделали не мы, это ремонтники, когда крышу чинили!» — объясняет автор.
Подвал стал очагом антисанитарии: затопленный грязный рассадник плесени и болезней.
«Там дышать невозможно, вонь стоит жуткая», — возмущается местная жительница.
Власти годами обещают разобраться, но дальше слов дело не идет.
«Мы писали письма, звонили, куда только ни обращались — обещают прийти, посмотреть, составить акт, и все. Годами ничего не меняется. Мы боимся, что дом рухнет», — жалуется автор видео.
По мнению брестчанки, ремонт, который якобы начали делать, — это попытка создать видимость работы.
«Сколько еще нужно ждать, чтобы чиновники начали действовать? Этот дом — не просто здание, это чьи-то жизни. Мы требуем немедленного вмешательства, мы требуем проведения экспертизы и капитального ремонта. Мы требуем, чтобы люди перестали бояться за свою жизнь».
Как пишут пользователи в комментариях к этому видео, в списке на капитальный ремонт дом есть, но то, что делают, только ухудшает ситуацию.
«Когда ремонтировали крышу, залили бетоном людям кондиционеры и окна! Это нормально?», — возмущается женщина в видео.
В подвале прошлой осенью вместо укрепления фундамента установили деревянные подпорки.
«Дом аварийный, держится на деревяшках. Нас что, здесь просто оставили умирать?», — задается вопросом один из жильцов.
Одна из пользовательниц написала, что когда дому было около 30 лет, «люди жили с тазиками на кроватях, потому что текло все и везде». По ее словам, помогло обращение на горячую линию.
А жительница соседнего дома (ГОБК, 46/1) написала, что у них сделали капитальный ремонт, однако «почти ничего не изменилось».
@lilychelidze_mamablog Максимальный репост 🙏 📍 Адрес: ГОБК, 52 #аварийноесостояниедома #опасность #ремонтдома #малосемейка #максимальныйрепост🙏 ♬ Suspense, horror, piano and music box - takaya