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Трамп созвонился с Путиным

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  • 18.03.2025, 18:14
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Трамп созвонился с Путиным

Стали известны первые подробности.

Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Путин проводят телефонный разговор во вторник, 18 марта.

О начале разговора Путина и Трампа сообщил помощник президента и заместитель главы аппарата Белого дома Дэн Скавино.

«То, что происходит сейчас - президент Трамп сейчас находится в Овальном кабинете и разговаривает с Путиным», - написал он в Twitter.

По его словам, их разговор начался в 10:00 утра по среднеевропейскому времени, с 17:00 по минскому времени.

Он заявил, что разговор проходит хорошо и все еще продолжается.

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