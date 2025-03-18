Трамп созвонился с Путиным

Трамп созвонился с Путиным4
- 18.03.2025, 18:14
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Стали известны первые подробности.
Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Путин проводят телефонный разговор во вторник, 18 марта.
О начале разговора Путина и Трампа сообщил помощник президента и заместитель главы аппарата Белого дома Дэн Скавино.
«То, что происходит сейчас - президент Трамп сейчас находится в Овальном кабинете и разговаривает с Путиным», - написал он в Twitter.
По его словам, их разговор начался в 10:00 утра по среднеевропейскому времени, с 17:00 по минскому времени.
Он заявил, что разговор проходит хорошо и все еще продолжается.