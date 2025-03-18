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Украинский богатырь Алексей Новиков установил новый мировой рекорд

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  • 18.03.2025, 18:31
  • 1,884
Украинский богатырь Алексей Новиков установил новый мировой рекорд
Алексей Новиков

После установления рекорда спортсмен развернул над собой флаг Украины.

Украинский спортсмен и силач, амбассадор 46 отдельной аэромобильной бригады ВСУ Алексей Новиков установил новый мировой рекорд в 18-дюймовой становой тяге. Об этом сообщила пресс-служба бригады.

- Алексей Новиков, амбассадор 46 отдельной аэромобильной бригады, устанавливает новый мировой рекорд! Украинец в 18-дюймовой становой тяге (тяга от уровня колена) потянул 550 кг. Это не просто спортивное достижение - это символ несокрушимости и силы украинского народа, - отмечают украинские военные.

Бригада поздравляет Новикова с достижением и благодарит каждого, кто поддерживает ВСУ.

На видео, которое обнародовали военные, можно увидеть, как Новиков под аплодисменты отрывает от пола огромную штангу, а затем, после установления рекорда, разворачивает над собой флаг Украины. Присутствующие в зале восторженно приветствуют силача, слышны возгласы: «Слава Украине!».

Известно, что стронгмен Новиков установил новый мировой рекорд на международных соревнованиях в Барселоне, превзойдя предыдущее достижение на 10 кг.

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