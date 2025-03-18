Украинский богатырь Алексей Новиков установил новый мировой рекорд

Украинский богатырь Алексей Новиков установил новый мировой рекорд2
- 18.03.2025, 18:31
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После установления рекорда спортсмен развернул над собой флаг Украины.
Украинский спортсмен и силач, амбассадор 46 отдельной аэромобильной бригады ВСУ Алексей Новиков установил новый мировой рекорд в 18-дюймовой становой тяге. Об этом сообщила пресс-служба бригады.
- Алексей Новиков, амбассадор 46 отдельной аэромобильной бригады, устанавливает новый мировой рекорд! Украинец в 18-дюймовой становой тяге (тяга от уровня колена) потянул 550 кг. Это не просто спортивное достижение - это символ несокрушимости и силы украинского народа, - отмечают украинские военные.
Бригада поздравляет Новикова с достижением и благодарит каждого, кто поддерживает ВСУ.
На видео, которое обнародовали военные, можно увидеть, как Новиков под аплодисменты отрывает от пола огромную штангу, а затем, после установления рекорда, разворачивает над собой флаг Украины. Присутствующие в зале восторженно приветствуют силача, слышны возгласы: «Слава Украине!».
Известно, что стронгмен Новиков установил новый мировой рекорд на международных соревнованиях в Барселоне, превзойдя предыдущее достижение на 10 кг.