Меняются правила поступления в Лицей БГУ 18.03.2025, 18:41

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Подробности.

Внесены изменения в правила приема в Лицей БГУ, сообщили в пресс-службе Белгосуниверситета.

В этом году абитуриенты, поступающие в Лицей БГУ, должны сначала зарегистрироваться в личном кабинете на сайте учебного заведения. Сделать это можно с 1 по 15 апреля.

В заявлении разрешено выбрать два профиля (нужно указать приоритетный), но одно из вступительных испытаний для них должно совпадать.

С 12 по 15 июня нужно лично принести в приемную комиссию лицея (улица Ульяновская, 8) оригиналы документов:

- заявление;

- свидетельство об общем базовом образовании;

- медицинскую справку;

- документы, подтверждающие наличие льгот (если есть).

Вступительные экзамены пройдут с 16 июня по 5 июля. Без экзаменов в лицей зачисляют победителей финального этапа республиканской олимпиады и абитуриентов с рекомендацией наблюдательного совета Национального детского технопарка.

В Лицей БГУ могут поступить школьники после девятого класса на любой из 12 профилей — биологический, математический, физический, гуманитарный, обществоведческий, химический, географический, филологический, информатико-физический, историко-обществоведческий, информатико-математический и экономический. Учеба в лицее занимает два года.

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