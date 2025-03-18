Меняются правила поступления в Лицей БГУ
- 18.03.2025, 18:41
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Подробности.
Внесены изменения в правила приема в Лицей БГУ, сообщили в пресс-службе Белгосуниверситета.
В этом году абитуриенты, поступающие в Лицей БГУ, должны сначала зарегистрироваться в личном кабинете на сайте учебного заведения. Сделать это можно с 1 по 15 апреля.
В заявлении разрешено выбрать два профиля (нужно указать приоритетный), но одно из вступительных испытаний для них должно совпадать.
С 12 по 15 июня нужно лично принести в приемную комиссию лицея (улица Ульяновская, 8) оригиналы документов:
- заявление;
- свидетельство об общем базовом образовании;
- медицинскую справку;
- документы, подтверждающие наличие льгот (если есть).
Вступительные экзамены пройдут с 16 июня по 5 июля. Без экзаменов в лицей зачисляют победителей финального этапа республиканской олимпиады и абитуриентов с рекомендацией наблюдательного совета Национального детского технопарка.
В Лицей БГУ могут поступить школьники после девятого класса на любой из 12 профилей — биологический, математический, физический, гуманитарный, обществоведческий, химический, географический, филологический, информатико-физический, историко-обществоведческий, информатико-математический и экономический. Учеба в лицее занимает два года.