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Зеленский прибыл в Финляндию

  • 18.03.2025, 18:50
Зеленский прибыл в Финляндию

Во время своего визита глава Украины должен встретиться с президентом страны Александром Стуббом.

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 18 марта, прибыл с визитом в Финляндию. Самолет с ним приземлился в аэропорту «Хельсинки-Вантаа».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Helsingin Sanomat.

Во время своего визита в Финляндию Зеленский должен встретиться с президентом страны Александром Стуббом. А также рядом финских чиновников.

Также в программе визита Зеленского - двусторонние переговоры и переговоры делегаций после церемонии приветствия в Президентском дворце.

Пресс-конференция, посвященная визиту Зеленского, состоится в среду в 11:30 по местному времени.

В конце дня в среду Зеленский посетит мероприятие в Хельсинкском университете, где Стубб выступит с речью.

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