Зеленский прибыл в Финляндию
- 18.03.2025, 18:50
Во время своего визита глава Украины должен встретиться с президентом страны Александром Стуббом.
Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 18 марта, прибыл с визитом в Финляндию. Самолет с ним приземлился в аэропорту «Хельсинки-Вантаа».
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Helsingin Sanomat.
Во время своего визита в Финляндию Зеленский должен встретиться с президентом страны Александром Стуббом. А также рядом финских чиновников.
Также в программе визита Зеленского - двусторонние переговоры и переговоры делегаций после церемонии приветствия в Президентском дворце.
Пресс-конференция, посвященная визиту Зеленского, состоится в среду в 11:30 по местному времени.
В конце дня в среду Зеленский посетит мероприятие в Хельсинкском университете, где Стубб выступит с речью.