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Умер Бедрос Киркоров

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  • 18.03.2025, 18:59
  • 2,238
Умер Бедрос Киркоров
Бедрос Киркоров

Советскому и болгарскому певцу было 92 года.

Умер Бедрос Киркоров, отец Филиппа Киркорова. Об этом эстрадный певец сообщил на своей странице в соцсети Instagram. Артисту было 92 года.

«Я больше не ребенок. Сегодня, 18 марта 2025 года в 15:37, ушел из жизни мой папа — Народный Артист России Бедрос Киркоров, но из сердца ты не уйдешь никогда», — написал Филипп Киркоров.

Причиной смерти Бедроса Киркорова стала остановка сердца.

Бедрос Киркоров родился 2 июня 1932 года в болгарском городе Варна в армянской семье. В начале 1960-х переехал в Москву и поступил в ГИТИС. В СССР певец выступал с различными оркестрами.

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