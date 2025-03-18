Скобов по-самурайски 2 Никита Требейко

18.03.2025, 19:09

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Александр Скобов

Украинцы пишут его имя на снарядах, уничтожающих путинское отребье.

Процесс Александра Скобова, превращенный подсудимым в яростную трибуну истины, продвигается к финалу. Сегодня завершилось судебное следствие. Обвинение запрашивает 18 лет, из них 3 года тюрьмы и 15 лет зоны строгого режима. Прокурор отметила «особый цинизм» скобовских действий. Со своей стороны, Александр Валерьевич недоволен трусостью и ленью обвинителей. С гордостью напомнил он о своих куда более тяжких «прегрешениях» перед нацистской диктатурой Путина.

«Подлинный герой Сопротивления на каждом заседании призывал к вооруженной борьбе», – констатирует «Роспартизан». Правозащитная общественность в растерянности перед поразительным человеком. Привыкли защищать жертв, искать им оправдания. Но тут – не жертва. Оправдания ему не нужны. Со своим вооруженным противником Александр Скобов держится подобно Уинстону Черчиллю: «Может быть, мы проявим милость, но о милости не попросим».

С уважением и благодарностью сказал он о своих адвокатах. Но: «У нас разные задачи». Скобов не ищет юридических недочетов обвинения. Это ему безразлично. Зато сам он жестко и неопровержимо обвиняет преступное государство РФ. (При этом бросается в глаза такая черта процесса. Судья Александр Хлуднев раздраженно полемизирует с адвокатами – и очень уважительно обращается с подсудимым. «Я могу говорить?» – спросил сегодня Скобов. «Да, конечно!» – торопливо ответил Хлуднев. И ни разу не прервал.)

Скобов вновь подчеркнул: он не собирается дискутировать с нацистской диктатурой о правах человека и о свободе слова. В этой связи напомнил о деле Евгении Беркович и Светланы Петрийчук, заклеймил нежитью причастных к тому приговору. И опять но: «Мое дело не про свободу слова». Дело Скобова – о войне, это участок фронта. «Когда говорят пушки, право молчит. Мое дело – это дело о моем участии в вооруженном противодействии российской агрессии, пусть и в качестве пропагандиста. Целью всех моих выступлений было и является добиться кардинального расширения военной помощи Украине. Ради этой цели я отказался от эмиграции и сознательно пошел в тюрьму. Отсюда мои слова звучат громче и больше весят».

Свои действия Скобов квалифицировал не как «оправдание терроризма», даже не как «участие в террористическом сообществе» – предъявленные ему статьи УК – а как «содействие иностранному недружественному государству в создании угроз национальной безопасности РФ». То есть, госизмена. «Почему эта статья не была мне предъявлена?» – возмутился Александр. Ведь и публикации за ним водились куда жестче тех, что привели к аресту. А главное: «Следствию было известно, что я передавал свои личные денежные средства на летальное оружие для украинской армии и публично призывал других следовать моему примеру». Почему все это не вменяется?

Ответ Скобов имеет. «Думаю, дело не только в перегруженности репрессивной машины, человеческой лени, неприязненном отношении властей РФ к юридическим нормам вообще. Есть и еще причина. Даже среди людей, морально осуждающих российскую агрессию и идущих за это в тюрьму, не так много тех, кто решается целиком и полностью встать на сторону жертвы агрессии. Диктатура боится, что их станет больше, боится примеров. Поэтому у нее был свой интерес не давать лишнего усиления моему голосу и не подчеркивать особенности моего дела». Резонное предположение.

«Украинцы пишут мое имя на снарядах, уничтожающих путинское отребье, вторгшееся на их землю. Смерть российско-фашистским захватчикам, смерть Путину, новому Гитлеру, убийце и подлецу! Слава Украине, героям слава! У меня все», – закончил Александр Скобов свое выступление в прениях. «Самурайский поступок», – резюмирует «Роспартизан». Не только на снарядах ВСУ значится это имя. «Вдохновляют такие личности, как Александр Скобов. Это кремень», – говорят партизаны России.

Много в России политзеков. Среди них прекрасные люди. Но такие слова пока звучат только об одном из них.

Такова была и цель. Многим – непонятная. Понимающим – очевидная. А их становится больше.

Последнее слово Скобова в Первом Западном окружном военном суде назначено на пятницу. Последнее ли? Не дождутся.

Никита Требейко, vkrizis.info

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