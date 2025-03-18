«Сколько еще нужно ждать, чтобы чиновники начали действовать?» 18.03.2025, 19:18

Брестчанка показала состояние многоэтажки, в которой живет.

Жительница брестской многоэтажки опубликовала видео в TikTok, показав, в каких условиях приходится жить. По ее словам, дом на Героев обороны Брестской крепости (ГОБК), 52 — это не просто аварийное жилье, а настоящая ловушка, обратило внимание BGMedia.

«Без слез не взглянешь. Это не дом, это кошмар», — говорит автор видео, проводя камерой по подъезду, где свисают электрические провода.

«Мы боимся ложиться спать, не знаем, выдержит ли дом эту ночь», — добавляет она, показывая огромные трещины на стенах.

Окна выбиты, холодный ветер гуляет по этажам.

«Это сделали не мы, это ремонтники, когда крышу чинили!» — объясняет автор.

Подвал стал очагом антисанитарии: затопленный грязный рассадник плесени и болезней.

«Там дышать невозможно, вонь стоит жуткая», — возмущается местная жительница.

Власти годами обещают разобраться, но дальше слов дело не идет.

«Мы писали письма, звонили, куда только ни обращались — обещают прийти, посмотреть, составить акт, и все. Годами ничего не меняется. Мы боимся, что дом рухнет», — жалуется автор видео.

По мнению брестчанки, ремонт, который якобы начали делать, — это попытка создать видимость работы:

«Сколько еще нужно ждать, чтобы чиновники начали действовать? Этот дом — не просто здание, это чьи-то жизни. Мы требуем немедленного вмешательства, мы требуем проведения экспертизы и капитального ремонта. Мы требуем, чтобы люди перестали бояться за свою жизнь».

Как пишут пользователи в комментариях к этому видео, в списке на капитальный ремонт дом есть, но то, что делают, только ухудшает ситуацию.

«Когда ремонтировали крышу, залили бетоном людям кондиционеры и окна! Это нормально?» — возмущается женщина в видео.

В подвале прошлой осенью вместо укрепления фундамента установили деревянные подпорки.

«Дом аварийный, держится на деревяшках. Нас что, здесь просто оставили умирать?» — задается вопросом один из жильцов.

Одна из пользовательниц написала, что, когда дому было около 30 лет, «люди жили с тазиками на кроватях, потому что текло все и везде». По ее словам, помогло обращение на горячую линию.

А жительница соседнего дома (ГОБК, 46/1) написала, что у них сделали капитальный ремонт, однако «почти ничего не изменилось».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com