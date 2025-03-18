«Информационные войска должны стать основой безопасности НАТО и Европы»1
- Андрей Коваленко
- 18.03.2025, 19:28
От этого многое зависит в следующие 5–10 лет.
Россия расширяет количество подразделений ИПСО в составе своих вооруженных сил не только для масштабирования информационной войны против Украины, но и для активной работы в Европе, США, на Ближнем Востоке и в Азии.
Европейские страны НАТО для россиян сейчас главная цель. РФ не способна информационно победить Украину в нашем инфополе, поэтому ставка делается на несколько целей в инфопространстве Западного мира.
Вот цели россиян.
1. Сегментация Евросоюза, поддержка альтернатив нынешним политическим элитам, политсил и их лидеров, которых можно называть евроскептиками, для усиления противоречий в принятиях решений внутри ЕС, определенную национализацию курсов европейских стран, которые, по плану РФ, должны быть зависимы от российских ресурсов. Сегментация в итоге должна привести к коллапсу и разрушению ЕС – именно такие планы у РФ.
2. Разрушение институциональности НАТО – пропаганда РФ должна работать на потерю веры относительно Альянса в Европе, ослабление институциональности и продвижение тезисов относительно «добрососедства» с РФ. Это, по мнению россиян, может облегчить военное решение вопроса в странах Балтии через четыре – шесть лет.
3. Дискредитация субъектности Украины и навязывание негатива по отношению к нам для уменьшения поддержки Европы в будущем.
4. Наращивание политических противоречий в США, попытки информационно ослабить институциональность американских властей внутри американского общества.
5. Ближний Восток и Азия – продвижение российской повестки для предотвращения негативных тенденций, в том числе в отношении цен на энергоресурсы, поддержки формирования альтернативы Западу с участием РФ.
Конечно, информационные войска должны стать основой безопасности НАТО и европейских стран в принципе. От этого зависит очень многое в последующие 5–10 лет.
Милитарная пропаганда России давно работает против Европы и Запада, а в ответ в большинстве своем получает удары от нас, но не от коллективного Запада, хотя давно нужно выбрать здесь силовой сценарий.
Андрей Коваленко, руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины, telegram