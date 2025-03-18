«Информационные войска должны стать основой безопасности НАТО и Европы» 1 Андрей Коваленко

18.03.2025, 19:28

Андрей Коваленко

От этого многое зависит в следующие 5–10 лет.

Россия расширяет количество подразделений ИПСО в составе своих вооруженных сил не только для масштабирования информационной войны против Украины, но и для активной работы в Европе, США, на Ближнем Востоке и в Азии.

Европейские страны НАТО для россиян сейчас главная цель. РФ не способна информационно победить Украину в нашем инфополе, поэтому ставка делается на несколько целей в инфопространстве Западного мира.

Вот цели россиян.

1. Сегментация Евросоюза, поддержка альтернатив нынешним политическим элитам, политсил и их лидеров, которых можно называть евроскептиками, для усиления противоречий в принятиях решений внутри ЕС, определенную национализацию курсов европейских стран, которые, по плану РФ, должны быть зависимы от российских ресурсов. Сегментация в итоге должна привести к коллапсу и разрушению ЕС – именно такие планы у РФ.

2. Разрушение институциональности НАТО – пропаганда РФ должна работать на потерю веры относительно Альянса в Европе, ослабление институциональности и продвижение тезисов относительно «добрососедства» с РФ. Это, по мнению россиян, может облегчить военное решение вопроса в странах Балтии через четыре – шесть лет.

3. Дискредитация субъектности Украины и навязывание негатива по отношению к нам для уменьшения поддержки Европы в будущем.

4. Наращивание политических противоречий в США, попытки информационно ослабить институциональность американских властей внутри американского общества.

5. Ближний Восток и Азия – продвижение российской повестки для предотвращения негативных тенденций, в том числе в отношении цен на энергоресурсы, поддержки формирования альтернативы Западу с участием РФ.

Конечно, информационные войска должны стать основой безопасности НАТО и европейских стран в принципе. От этого зависит очень многое в последующие 5–10 лет.

Милитарная пропаганда России давно работает против Европы и Запада, а в ответ в большинстве своем получает удары от нас, но не от коллективного Запада, хотя давно нужно выбрать здесь силовой сценарий.

Андрей Коваленко, руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины, telegram

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