Трамп и Путин завершили телефонный разговор 19 18.03.2025, 19:40

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Он длился больше двух часов.

Диктатор России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп закончили телефонный разговор, сообщает NBC. Он начался около 17:00 по Минску и продолжался два с половиной часа.

Когда разговор еще шел, заместитель руководителя аппарата Белого дома Дэн Скавино говорил, что он «проходит хорошо».

Этот телефонный разговор — второй с момента возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Предыдущий диалог между президентами России и США состоялся 12 февраля и продолжался полтора часа.

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