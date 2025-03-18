Трамп и Путин завершили телефонный разговор

Трамп и Путин завершили телефонный разговор19
- 18.03.2025, 19:40
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Он длился больше двух часов.
Диктатор России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп закончили телефонный разговор, сообщает NBC. Он начался около 17:00 по Минску и продолжался два с половиной часа.
Когда разговор еще шел, заместитель руководителя аппарата Белого дома Дэн Скавино говорил, что он «проходит хорошо».
Этот телефонный разговор — второй с момента возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Предыдущий диалог между президентами России и США состоялся 12 февраля и продолжался полтора часа.