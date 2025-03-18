ВСУ разгромили колонну российской техники на Курдюмовском направлении 18.03.2025, 20:03

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Видеофакт.

Украинские пограничники РУБпАК «Феникс» бригады «Месть» разгромили колонну вражеской техники на Курдюмовском направлении. Боевую работу зафиксировали на видео.

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

Как отмечается, россияне пытались прорвать линию обороны украинских защитников, но бойцы бригады «Месть» остановили наступление.

В результате ударов уничтожен и поражен вражеский танк Т-72, БТР, БРЭМ и БПМ.

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