Ученые установили возможных родственниц Евфросинии Полоцкой

Ученые установили возможных родственниц Евфросинии Полоцкой3
- 18.03.2025, 20:06
- 2,916
Как это возможно.
Археологические исследования на территории Спасо-Преображенского храма в Полоцке позволили установить возможных родственниц Евфросинии Полоцкой.
У стен церкви археологи нашли саркофаг со множеством костей и нескольких женских черепов.
«Морфология их указывала: эти женщины не совсем похожи на население, захороненное у стен храма в XVII–XVIII веках. Но тогда возможно ли датировать черепа XII столетием? Будь так, они могли принадлежать представителям княжеского рода Рогволодовичей – Рюриковичей... То есть быть родной кровью для преподобной Евфросинии», – рассказала антрополог Ольга Емельянчик sb.by.
Подтвердить это оказалось не так просто. Останки были переотложенные, то есть извлеченные из первоначального места захоронения, и анализы не давали убедительных результатов.
Но при очередных раскопках ученым повезло: на территории храма нашли закрытый саркофаг XII века, в котором был непотревоженный женский скелет.
Сотрудники Полоцкого университета решили связать эту находку с черепами, которые были обнаружены ранее. При помощи российских исследователей, которые провели генетический анализ, выяснилось, что женщины тесно между собой связаны. Речь идет об уровне «дочь – мать – сестра».
По словам Ольги Емельянчик, высока вероятность, что они родственницы Евфросинии Полоцкой. На это указывают несколько фактов. В самом житии преподобной сказано, что вслед за ней монашество приняли родная и двоюродная сестры, племянницы.
Также российские ученые в лаборатории антропологической реконструкции восстановили по черепам лица, генетический анализ «подсказал» цвет глаз и волос. Четыре женщины при жизни были голубоглазыми блондинками. Так могли проявиться скандинавские корни представительниц княжеского рода Рогволодовичей.