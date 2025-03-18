«Я же теперь дойная корова до конца жизни» 6 18.03.2025, 21:51

7,948

Белоруска почти десять лет назад дала ключи от машины знакомому и до сих пор «разгребает» последствия.

Белоруска Татьяна изготавливает и продает в интернете искусственные цветочные композиции, чтобы заработать деньги и выплатить огромный долг — около 100 тысяч рублей. «Задолжала» женщина пострадавшим в ДТП, в котором виноват другой человек, а ее самой даже не было на тот момент в авто, пишет «Зеркало».

В TikTok она рассказывает, как так вышло и как из этой ситуации она теперь выбирается.

«Виновник отсидел три года на „химии“, и все, и ему ничего»

Татьяна рассказывает, что дала ключи от своей машины знакомому. Тот совершил ДТП, пострадал человек. На суде мужчину признали виновным и дали «химию», а Татьяне присудили выплаты как материально ответственной за авто, из-за которого произошла авария. На тот момент это было около 65 миллионов рублей (65 тысяч деноминированных рублей).

— Из-за стресса я поправилась на 30 кг. Уже давно не делаю себе ногти, а делаю такие цветочки в горшочках. Вляпалась я в такую ситуацию в 2015 году, — говорит она. — Часть компенсации я выплатила — взыскала в процессе регресса с пострадавшего, но он мне не выплатил ни копейки. Мы нанимали адвоката, но, к сожалению (или из-за недостаточных знаний), он не снял даже ни рубля с меня [как] часть вины. Зато виновник аварии отсидел три года на «химии». И все, и ему ничего. Если бы я пошла и обжаловала решение сразу с адвокатом, о таких больших суммах и речи бы не шло: за смерть столько не присуждают. В соотношении с травмами там бы было намного меньше, уже давно бы выплатила и забыла, висел бы долг только на виновнике аварии.

«Я же теперь дойная корова до конца жизни»

В своих видео белоруска не уточняет, какую сумму уже выплатила. Но говорит, что после того, как стала делать более крупные отчисления по долгу, пострадавший затребовал провести индексацию — то есть пересмотреть размер взыскания с учетом инфляции.

— Я не понимала, зачем он это сделал. Если я раньше платила мало, он не подавал [заявление на такую процедуру]. А сейчас, когда мы стали такие суммы бросать, он вдруг захотел еще с этой суммы, с остатка [по долгу], получать проценты. И поняла: я же теперь дойная корова до конца жизни! Я спрашивала у юристов: на индексацию можно подавать каждый месяц и взыскивать проценты, пока я не погашу весь долг, — рассказывала подписчикам белоруска.

5 марта 2025 года прошло заседание, сумму взыскания пересчитали и, по словам автор видео, она увеличилась практически в два раза. На видео она говорит, что теперь должна «почти миллиард». Однако в комментариях объясняет, что такая сумма — в пересчете на беларусские рубли до деноминации, то есть сейчас это 100 тысяч рублей.

— Я искренне надеялась, что побыстрее выплатится этот долг, что пострадавшие не по моей вине увидят, что мы оплачиваем, и дадут возможность все это быстренько погасить, — рассказывает она. — Но, судя по расчетам… Знаете, первая мысль — существует ли предел человеческой жадности, если это касается денег, взыскания, даже если человек не виноват, но есть возможность сломать ему жизнь, содрать не три шкуры, а сто шкур. И неважно, что с ним будет: сломана у него жизнь, не сломана, то, что он не виноват, — на все плевать. <…> Просто хотела показать, что с любыми проблемами можно жить, если по здоровью это сильно не бьет. Правда, цель не совсем понятна, почему, когда платишь больше, тебя еще больше начинают давить.

«Нас просто послали»

Почему Татьяна не обжаловала решение суда сразу, пока сроки давности по аварии еще не прошли? Как она позже рассказала в другом видео, ее муж был знаком с пострадавшим и пытался решить вопрос в личном общении, обсудить возможность мирового соглашения и другой суммы. Но в ответ семья услышала «резкое нет».

— Муж позвонил после суда, попросил его (этот человек вообще годится мне в отцы): «Вы же понимаете, что Таня вообще не виновата, мы даже про аварию эту не знали: она просто владелица машины», — объясняет женщина. — Скажем так, потерпевший отбился от нас, как от назойливых мух: «У меня адвокаты, суд на моей стороне. Не надо мне звонить, ничего говорить». Короче, нас просто послали. Глупо обсуждать, но все же многие не понимают, за что такие деньги большие платить. И я не знаю, но расскажу про положение потерпевшего: там далеко не бедный человек. Я ни в коем случае не обсуждаю и не имею права осуждать, ведь авария была и он не виноват.

Многие пользователи в комментариях советуют Татьяне взыскать сумму долга с виновника аварии и требовать выплат от него принудительно через суд. Она же отвечает, что уже сделала это, «но он ничего за шесть лет не выплатил». Также объясняет, что у того человека «есть долги первой очереди», которые высчитывают, если он получает доход.

— Существует очередность удержаний. Я слежу периодически в реестре, и у него почему-то откуда-то появляются долги. Но и мы с вами прекрасно понимаем, что можно работать неофициально. Второе: по этой статье не имеют права трудоустраивать (автор видео не называет статью, по которой был осужден виновник аварии. — Прим. ред.). Третье: на нем ничего не оформлено. Четвертое: он уже в возрасте. И самое главное. Мне человечность моя не позволяет его так трясти, хоть он и виновен в моей сломанной жизни, а я так не могу. Ну не могу, и все, — отвечала она.

Сейчас женщина делает пластиковые искусственные цветы в горшочках и продает. Говорит, что намерена со всем справиться, несмотря на трудности, и добавляет: «Мне пофиг на все имущество — мне моральная поддержка нужна, тяжеловато немного от такой ситуации».

По ее словам, ей нужно выплатить 80 тысяч рублей, тогда оставшуюся сумму для взыскания по долгу можно будет перевести на самого виновника того самого ДТП.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com