Трамп дал оценку разговору с Путиным 12 18.03.2025, 22:10

6,896

Разговор длился больше двух часов.

Разговор с диктатором России Владимиром Путиным был «очень хорошим и продуктивным».

Об этом написал в Truth Social президент США Дональд Трамп после окончания разговора с правителем РФ.

Во время разговора «обсуждались многие элементы мирного договора» и сейчас, по словам Трампа, «этот процесс запущен в полную силу, и мы надеемся, что ради человечества мы доведем дело до конца!»

В частности, лидеры стран договорились о прекращении ударов по энергетической и нефтяной инфраструктуре во время войны в Украине, сообщил Трамп.

По словам Трампа, стороны понимают, что собираются достичь «полного прекращения огня» и «положить конец конфликту» между Россией и Украиной.

Белый дом ранее указывал, что лидеры также договорились о начале технических переговоров по реализации прекращения огня в Черном море, полного прекращения огня и постоянного мира. Эти переговоры начнутся немедленно на Ближнем Востоке, говорили в Белом доме.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com