Трамп дал оценку разговору с Путиным

Трамп дал оценку разговору с Путиным12
- 18.03.2025, 22:10
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Разговор длился больше двух часов.
Разговор с диктатором России Владимиром Путиным был «очень хорошим и продуктивным».
Об этом написал в Truth Social президент США Дональд Трамп после окончания разговора с правителем РФ.
Во время разговора «обсуждались многие элементы мирного договора» и сейчас, по словам Трампа, «этот процесс запущен в полную силу, и мы надеемся, что ради человечества мы доведем дело до конца!»
В частности, лидеры стран договорились о прекращении ударов по энергетической и нефтяной инфраструктуре во время войны в Украине, сообщил Трамп.
По словам Трампа, стороны понимают, что собираются достичь «полного прекращения огня» и «положить конец конфликту» между Россией и Украиной.
Белый дом ранее указывал, что лидеры также договорились о начале технических переговоров по реализации прекращения огня в Черном море, полного прекращения огня и постоянного мира. Эти переговоры начнутся немедленно на Ближнем Востоке, говорили в Белом доме.