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Турчин предложил сократить перечень товаров для ценового регулирования

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  • 18.03.2025, 22:49
  • 1,408
Турчин предложил сократить перечень товаров для ценового регулирования
Александр Турчин

Какие позиции предлагается оставить?

Перечень товаров, которые подпадают под ценовое регулирование, необходимо сократить. Такую идею озвучил в эфире гостелеканала «Первый информационный» премьер-министр Александр Турчин, передает «Зеркало».

— Нам надо определиться с тем перечнем товаров, который волнует большинство людей и влияет на малообеспеченные незащищенные слои нашего населения. Концептуально, я думаю, что сужение перечня очевидно. Нам надо оставить те товары, которые в наибольшей степени волнуют людей, — сказал Турчин.

Премьер подчеркнул, что в рамках перечня товаров, которые подпадают под ценовое регулирование, необходимо «задать какие-то рамки или параметры субъектам хозяйствования».

— Чтобы тот же производитель не ходил в облисполком за каждым согласованием. [Должны быть] некие заданные параметры, в рамках которых ты работаешь. Если ты выходишь за эти параметры — необходимо некое согласование.

Турчин добавил, что «торговые надбавки по этому перечню останутся регулируемые», будут изменения для импортеров.

— Когда мы подойдем к оптимальному кругу регулируемых товаров, наверное, многие вещи сами собой придут в нормальное состояние, — отметил премьер.

Турчин отметил, что справедливая цена должна быть установлена не только для покупателей, но для всех.

— Никто не должен работать себе в ущерб, но эта экономика должна быть тоже справедливая. Поэтому государство задает эти параметры, и в рамках этих коридоров мы должны работать.

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