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Z-инсталляции возле посольства США в Москве убрали после разговора Трампа с Путиным

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  • 18.03.2025, 23:01
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Z-инсталляции возле посольства США в Москве убрали после разговора Трампа с Путиным

Видеофакт.

Возле посольства США в Москве начали демонтаж Z-инсталляций, которые простояли около полутора лет. По данным «Осторожно, новости», рабочие приступили к разбору двух «патриотических» стендов: надписи «Мы вместе», оформленной в цветах российского флага, и букв ZVO — одного из символов российской агрессии против Украины. Эти конструкции были установлены неподалеку от здания американского посольства в конце ноября 2023 года.

Демонтаж начался сразу после телефонного разговора, состоявшегося 18 марта между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. В ходе беседы Путин поддержал предложение о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре Украины и России на 30 дней. В рамках «жеста доброй воли» Москва также согласилась передать Киеву 23 тяжелораненых военнослужащих и провести обмен пленными по формуле «175 на 175». Кроме того, как сообщили в Кремле, лидеры двух стран выразили обоюдную заинтересованность в нормализации российско-американских отношений.

В то же время некоторые рабочие утверждают, что Z-инсталляции убирают исключительно для очистки, поскольку конструкции со временем загрязнились. По их словам, аналогичная процедура проводилась и в прошлом году, сообщает «Осторожно, новости».

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