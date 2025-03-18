Шольц после переговоров с Макроном: Украина может на нас рассчитывать

Шольц после переговоров с Макроном: Украина может на нас рассчитывать3
- 18.03.2025, 23:05
Канцлер ФРГ подчеркнул, что Европа «не подведет» Киев.
Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон подтвердили свою преданность поддержке Украины.
«Очередная встреча Европейского Совета снова будет посвящена вопросу о том, как мы, европейцы, можем вместе противостоять вызовам войны, которая с большой жестокостью бушует в Украине. В конце концов, вопрос заключается в том, как мы можем еще больше укрепить обороноспособность Европы. Мы оба согласны, что Украина может положиться на нас», — сказал Шольц во время совместного с Макроном заявления для СМИ во вторник, 18 марта, цитирует «Интерфакс-Украина».
Канцлер подчеркнул, что Европа не оставит Украину без поддержки: «Мы их не подведем».
Ранее 18 марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в дальнейшем будет поддерживать Украину в войне против российской агрессии. Выступая на авиабазе в Люксей-Сен-Совер, он подчеркнул, что Франция понимает важность этой борьбы.