Шольц после переговоров с Макроном: Украина может на нас рассчитывать 3 18.03.2025, 23:05

Олаф Шольц

Канцлер ФРГ подчеркнул, что Европа «не подведет» Киев.

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон подтвердили свою преданность поддержке Украины.

«Очередная встреча Европейского Совета снова будет посвящена вопросу о том, как мы, европейцы, можем вместе противостоять вызовам войны, которая с большой жестокостью бушует в Украине. В конце концов, вопрос заключается в том, как мы можем еще больше укрепить обороноспособность Европы. Мы оба согласны, что Украина может положиться на нас», — сказал Шольц во время совместного с Макроном заявления для СМИ во вторник, 18 марта, цитирует «Интерфакс-Украина».

Канцлер подчеркнул, что Европа не оставит Украину без поддержки: «Мы их не подведем».

Ранее 18 марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в дальнейшем будет поддерживать Украину в войне против российской агрессии. Выступая на авиабазе в Люксей-Сен-Совер, он подчеркнул, что Франция понимает важность этой борьбы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com