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Усик получил научную степень доктора философии

  • 18.03.2025, 23:16
Усик получил научную степень доктора философии
Александр Усик

Украинский боксер сегодня защитил диссертацию.

Боксер Александр Усик защитил диссертацию в Харьковском национальном университете внутренних дел и получил научную степень доктора философии в области «право».

Об этом информирует УП.

Защита диссертации на тему «Административно-правовое обеспечение международного сотрудничества в сфере физической культуры и спорта» состоялась 18 марта.

Усику присудили научную степень доктора философии (PhD) в области «право». Ученый совет единогласно принял это решение. Оппонентом Усика на защите был Александр Моргунов — заслуженный тренер Украины по кикбоксингу ВТКА. В конце защиты никто из представителей ученого совета не имел замечаний относительно присуждения боксеру ученой степени.

«Диссертационная работа посвящена определению сущности и раскрытию особенностей административно-правового обеспечения международного сотрудничества в сфере физической культуры и спорта, а также разработке теоретических и практических предложений и рекомендаций, направленных на совершенствование административного законодательства в соответствующей сфере», - говорится в аннотации к диссертации Усика.

В своей работе боксер должен был рассмотреть, кто именно отвечает за международное сотрудничество в спорте — как на глобальном уровне, так и внутри страны. Кроме чисто юридических вопросов, Усик также должен был анализировать, как международное сотрудничество влияет на развитие спорта в Украине и мире: какие возможности оно открывает для спортсменов, какие вызовы при этом возникают.

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