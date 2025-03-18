Зеленский отреагировал на разговор Трампа и Путина

Зеленский отреагировал на разговор Трампа и Путина1
- 18.03.2025, 23:23
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Президент Украины хочет, чтобы глава Белого дома увидел истинные путинские намерения.
Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя телефонную беседу президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина, заявил, что хочет, чтобы глава Белого дома увидел истинные путинские намерения.
Об этом глава украинского государства заявил вечером 14 марта, отвечая на вопрос журналистки «Суспільного» по поводу того, каким именно будет ключевое сообщение президенту Трампу со стороны Украины после того, как Россия фактически отказалась от 30-дневного всеобъемлющего прекращения огня.
«Я бы очень хотел, чтобы президент Трамп услышал и увидел, чего хочет Путин. Путин хочет сделать несколько наступательных действий на Запорожском направлении, на востоке, на Харьковском и Сумском направлениях. Для чего? Для того, чтобы максимально давить на Украину и уже тогда выдвигать ультиматумы с позиции силы», — сказал президент Украины.
«Я думаю, будет правильным, если у нас состоится разговор с президентом Трампом и тогда мы в подробностях узнаем, что россияне предложили американцам или что американцы предложили россиянам», — заявил Зеленский.