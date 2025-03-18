Застрявшие на борту МКС астронавты возвращаются на Землю 1 18.03.2025, 23:38

Группу специалистов доставит домой космический корабль Crew Dragon.

Астронавты NASA Бутч Уилмор и Сунита Уильямс, застрявшие на борту Международной комической станции (МКС) в начале лета 2024 года, возвращаются на Землю спустя несколько месяцев.

Так, из трансляции американского космического агентства стало известно, что пилотируемый корабль Crew Dragon успешно отстыковался от МКС утром 18 марта.

Аппарат также вернет на Землю астронавта NASA Николаса Хейга и россиянина Александра Горбунова.

Отстыковка состоялась в 01:06 по времени Восточного побережья США.

Как ожидается, приводнение Crew Dragon у побережья Флориды состоится примерно через сутки после начала полета.

Уильямс и Уилмор прибыли на МКС на корабле Starliner, который 5 июня 2024 года запустила Boeing. Это был ее первый пилотируемый запуск. Планировалось, что двое ученых пробудут на орбите до 18 июня.

Но из-за неисправности корабля, связанной с отказом нескольких маневровых двигателей при стыковке, сроки возвращения были сдвинуты сначала на 26 июня, а затем на неопределенный срок.

В итоге NASA приняло решение, что астронавты вернутся на Землю в составе миссии Crew-9 компании SpaceX лишь весной 2025 года.

«Будем скучать по вам, но счастливого пути домой», – сказала представитель NASA Энн МакКлейн с борта космической станции.

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