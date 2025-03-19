Зеленский: Россия стягивает войска к границе и готовит новые удары по Украине 19.03.2025, 2:34

Путин планирует наступательные действия на Запорожском, Харьковском и Сумском направлениях.

Российская Федерация начала стягивать свои войска к приграничью Сумской области. Россияне также готовят наступление на нескольких направлениях.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами.

По его словам, украинские военные продолжают выполнять свою задачу в Курской области и будут оставаться там столько, сколько нужно. Он отметил, что стратегические шаги украинской армии направлены на недопущение продвижения российских войск.

«Украинские военные там находятся и будут находиться до тех пор, пока эта операция нам нужна. Мы видим, что Путин рассказывает о якобы окружении наших военных, но наши ребята стоят на месте, доказывая, что это неправда. Это наши стратегические шаги, и мы будем делать все, чтобы исключить его попытки захватить новые территории», - заявил Зеленский.

Президент Украины также обратил внимание на наращивание российских войск вблизи границы Украины и вероятные новые атаки на Сумскую, Харьковскую и Запорожскую области. По его словам, Украина не позволит врагу легко реализовать свои планы.

«Мы видим скопление войск в Курской области. Они хотят бить по Сумщине, Харьковщине, Запорожью — вот что мы наблюдаем. Но так легко мы это не дадим сделать», - подчеркнул он.

Зеленский также высказался относительно возможных переговоров о мире и отметил необходимость конкретных деталей от США и их роли в этом процессе.

«Если президент Трамп может дожать относительно деталей и обеспечить прекращение ударов по энергетике и в Черном море — это будет первым шагом. Что бы там ни было, мы будем поддерживать шаги, которые ведут к уменьшению атак на гражданскую и военную инфраструктуру», - отметил глава государства.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com