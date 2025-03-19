Российский миллиардер Потанин попросил поднять курс доллара до 100 рублей 19.03.2025, 5:06

С начала года российский рубль подорожал на 29% к доллару.

Оптимальный и сбалансированный курс доллара для российской экономики находится на отметке 100 рублей, заявил во вторник глава «Норникеля» Владимир Потанин.

По словам Потанина, богатейшего из российских миллиардеров с состоянием $31,8 млрд, согласно Bloomberg Billionaires Index, на курс рубля влияют разовые факторы, такие как заявления президента США Дональда Трампа.

С начала года рубль подорожал на 29% к доллару, на 24% к евро и на 19% к китайскому юаню, а во вторник, 18 марта, переписал минимум с лета 2024 года. Курсы на форексе и Мосбирже опускались до 80,95 рубля за доллар, 88,72 рубля за евро и 11,1345 рубля за юань.

«В целом я полагаю, что где-то порядка 100 рублей за доллар — это сбалансированный курс. Он был бы более сбалансированный как с точки зрения бюджетных интересов, для выполнения государством своих обязательств, так и с точки зрения развития экспортно ориентированных компаний», — прокомментировал ситуацию Потанин (его цитирует ТАСС).

Он также призвал крупный бизнес «следовать за политической линией» руководства страны и возрождать «традиции купцов», которые во времена царской России «что-то полезное делали для страны».

«Мы полагаем, что правильно было бы нам <…> следовать в фарватере государственной политики в этой области, следовать за политической линией, которую наше правительство и президент проводят», — сказал Потанин. Он добавил, что «три непростых года», прошедших с начала войны против Украины, дали возможность показать, что «бизнес является частью нашей страны, частью ее устройства».

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