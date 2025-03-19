Трамп заявил, что в разговоре с Путиным не обсуждалась тема помощи Украине 19.03.2025, 8:04

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Дональд Трамп

Фото: Getty Images

Кремль утверждает обратное.

Вчера, 18 марта, между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным состоялся телефонный разговор, в частности, относительно завершения войны в Украине. Однако американский президент отрицает, что Путин во время этих переговоров требовал прекратить помощь Украине.

Об этом сообщает Fox News.

Во время беседы ведущая напомнила о первых сообщениях Кремля, которые были после разговора Трампа и Путина. В частности, российские информационные ресурсы писали, что во время телефонного разговора российский диктатор требовал остановить помощь Украине на время перемирия. В частности, это якобы является условием прекращения огня. Однако Дональд Трамп заявил, что такого не было.

«Нет, мы не говорили о помощи, собственно. Мы вообще не говорили о помощи. Мы говорили о многих вещах, но помощь никогда не обсуждали», - сказал Трамп.

Также он отметил, что их разговор был замечательным и длился почти 2 часа.

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