Дроны атаковали Краснодарский край РФ: на НПЗ вспыхнул пожар

Дроны атаковали Краснодарский край РФ: на НПЗ вспыхнул пожар1
- 19.03.2025, 8:09
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Прозвучали по меньшей мере три взрыва.
В ночь с 18 на 19 марта ударные беспилотники атаковали нефтебазу в городе Кропоткин Краснодарского края РФ. Об этом сообщило российское пропагандистское издание Mash.
«ВСУ атаковали нефтебазу в Кропоткине в Краснодарском крае, прозвучали по меньшей мере 3 взрыва», — говорится в сообщении.
На месте падения обломков на территории предприятия вспыхнул пожар.
Как утверждают росСМИ, на месте происшествия горят части сбитого дрона.
В то же время украинский мониторинговый телеграм-канал утверждает, что на видео видно, как пылает пункт перекачки нефти «Кавказская».
На момент публикации материала украинская сторона не комментировала информацию об атаке на нефтебазу в Кропоткине.