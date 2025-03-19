Дроны атаковали Краснодарский край РФ: на НПЗ вспыхнул пожар 1 19.03.2025, 8:09

3,178

иллюстративное фото

Прозвучали по меньшей мере три взрыва.

В ночь с 18 на 19 марта ударные беспилотники атаковали нефтебазу в городе Кропоткин Краснодарского края РФ. Об этом сообщило российское пропагандистское издание Mash.

«ВСУ атаковали нефтебазу в Кропоткине в Краснодарском крае, прозвучали по меньшей мере 3 взрыва», — говорится в сообщении.

На месте падения обломков на территории предприятия вспыхнул пожар.

Как утверждают росСМИ, на месте происшествия горят части сбитого дрона.

В то же время украинский мониторинговый телеграм-канал утверждает, что на видео видно, как пылает пункт перекачки нефти «Кавказская».

На момент публикации материала украинская сторона не комментировала информацию об атаке на нефтебазу в Кропоткине.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com