В РФ заявили о «масштабном прорыве» ВСУ в Белгородской области 1 19.03.2025, 8:39

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Начата срочная эвакуация жителей.

У войск РФ в разгар наступления в Курской области начались проблемы в приграничье Белгородчины.

Ряд Z-каналов в панике написали о масштабном «прорыве» ВСУ через границу. Что произошло на самом деле, выяснял Dialog.UA.

Опубликованные кадры подтверждают активизацию боев между Силами обороны Украины и ВС РФ на нескольких участках в Белгородской области РФ.

Предположительно, боестолкновения произошли у сел Демидовка, Марьино, Прилесье и Липцы.

Канал «ВЧК-ОГПУ», который связывают со спецслужбами РФ, утверждает, что РФ начала срочную эвакуацию жителей приграничного села Красная Яруга и других населенных пунктов этого района.

«ВСУ прямо днем ров зарыли и убрали «зубы дракона». Идут бои. Ожидается, что ночью ВСУ используют резервы. Если это произойдет, то ситуация для ВС РФ станет очень сложной», - написал российский канал.

Он утверждает, что в район срочно переброшен военный спецназ ВС РФ. «Ожидается удар еще одного «кулака»: в районе поселка Золочев (Харьковская область) ВСУ накопили значительные силы», - написал российский ресурс.

Z-канал «Северный канал», связанный с российской армией, также ожидает более мощного удара ВСУ. «На границе продолжается движение. Вражеские группы шныряют вдоль рубежа и не сидят сложа руки: небольшие группы прощупывают наши позиции, а саперы расчищают проходы. Не похоже, чтобы такие вещи делались просто так. Враг готовит площадку и собирается ее использовать», - сообщил он.

Российский военный эксперт Ян Матвеев, комментируя активизацию боев на Белгородчине, предположил, что это попытка оттянуть российские силы с Курского направления.

«Все это не похоже на полноценное наступление, скорее, на серьезный отвлекающий маневр, чтобы заставить российское командование перебросить силы из Курской области для обороны остальной границы. Пока рано делать серьезные выводы», - написал он в Telegram.

С заявлением выступил глава Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко. По его данным, бои - это результат активности в данном районе российских сил.

«Россияне подтащили войска к границе на Белгородчине, орудовали их диверсионные группы. Конечно, в таких случаях Силы обороны действуют и нивелируют угрозы», - написал офицер.

Эту информацию подтвердил и военнослужащий ВСУ, который анонимно ведет блог под названием «Бахмутский Демон».

«Российская ДРГ со стороны Белгорода пыталась зайти. В ответ получила… и наши зашли на территорию Белгородчины. Но о прорыве границы пока речи не идет», - заверил воин ВСУ.

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