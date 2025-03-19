NYT: Путин отказался от перемирия 6 19.03.2025, 8:47

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Россия имитирует вовлеченность в переговорный процесс.

Правитель России Владимир Путин во вторник впервые согласился на «ограниченное» прекращение огня, которое будет касаться ударов по энергетической инфраструктуре, пока Украина сделает то же самое. Впрочем, он отказался от полноценного перемирия на фронте, говорится в анализе The New York Times.

Затягивание

Во время двухчасового телефонного разговора с президентом Дональдом Трампом российский диктатор отказался от более масштабного прекращения огня на 30 дней, которое предложили США и Украина. Это означает, что нападения на гражданских лиц, города и порты будут продолжаться.

Однако, если обе стороны действительно прекратят удары по энергетической инфраструктуре, это станет первым взаимным шагом к прекращению атак за три года войны, что Белый дом рассматривает как первый этап установления мира. В то же время некоторые высокопоставленные чиновники администрации признали, что Путин, вероятно, затягивает процесс, соглашаясь лишь на минимальные шаги, чтобы выглядеть вовлеченным в мирные переговоры, но сохранять преимущество на поле боя.

Такое прекращение ударов по энергетическим объектам выгодно не только Украине, которая уже годами подвергается атакам на свою энергетическую сеть, но и России: Украина нанесла значительные удары по нефтяным и газовым объектам на глубокой территории России, поставив под угрозу важные потоки доходов Кремля.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность к перемирию по энергетическим ударам, однако подчеркнул, что Украина не может оставаться без ответа на российские атаки энергосистемы. Он добавил, что Россия должна прекратить удары по украинской энергетической инфраструктуре, но в случае нарушения этого Украина будет вынуждена реагировать.

Зеленский также заявил, что Путин фактически отклонил предложение о полном прекращении огня и обвинил Россию в продолжении атак, в частности, поражения больницы в Сумах, что на востоке Украины.

Путин выдвинул условия

Согласно сообщениям Кремля и американских источников, Путин настаивал, что длительный мир возможен только при условии прекращения всей внешней военной и разведывательной помощи Украине, которую получает Киев от США и их союзников в течение последних трех лет.

Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс критиковали огромные суммы, потраченные США на поддержку Украины, но Белый дом не раскрыл подробностей этой части разговора.

В то же время Белый дом не обнародовал каких-либо конкретных договоренностей относительно территорий, которые Россия может сохранить после захвата части Украины, начиная с аннексии Крыма в 2014 году.

Издание пишет, что результат разговора не соответствует надеждам Трампа относительно быстрого мира с Россией, несмотря на его публичный оптимизм. Переговоры не привели к четкому определению условий встречи между двумя лидерами или обсуждению общих принципов прекращения войны.

Однако были сделаны определенные «жесты доброй воли»: Путин заявил о готовности освободить 23 тяжелораненых украинских военных и провести обмен пленными с Украиной. Согласно Кремлю, стороны согласились обменять по 175 пленных с каждой стороны позже в этом месяце.

В Кремле заявили, что Путин поддерживает идею прекращения огня, но снова выдвинул условия, неприемлемые для Украины, в частности требование прекратить мобилизацию и перевооружение.

На фоне этого, Трамп выразил надежду на возможное обсуждение судьбы Запорожской атомной электростанции, которая сейчас находится под российским контролем, хотя Кремль и Белый дом не упомянули этот вопрос в своих заявлениях.

Тем временем в Вашингтоне и Москве обсудили возможность нормализации отношений, а также сотрудничество в энергетическом секторе. Трамп также согласился с идеей проведения хоккейных турниров с участием американских и российских игроков.

Украинские чиновники отметили три основных требования: Киев не признает российскую оккупацию, не согласится на нейтральный статус и не сократит численность своих вооруженных сил. Они также требовали гарантий безопасности в случае достижения соглашения.

Зеленский подчеркнул, что Украина не может согласиться на российские условия и не признает ни одной оккупированной территории.

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