В Минске банкротится один из долгожителей в сфере такси
- 19.03.2025, 8:51
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Компания работала на рынке с 2013 года.
В Минске банкротится компания такси «ЮбиэсТранспорт», которую можно считать долгожителем на рынке. Это следует из данных Единого госреестра сведений о банкротстве.
Заявление в Экономический суд Минска подала инспекция по налогам и сборам. Первое заседание прошло 12 февраля. Там выяснилось, что у «ЮбиэсТранспорт» накопилось долгов перед госбюджетом на 133,8 тыс. рублей. В тот день судья постановил ввести защитный период. Это процедура, во время которой проверяют, действительно ли компания не может платить по долгам: тогда изучают заявление о банкротстве, проверяют финансовое состояние должника и решают, есть ли законные основания для запуска банкротства.
10 марта Экономический суд Минска открыл конкурсное производство. Это процедура экономической несостоятельности. Ее проводят для того, чтобы удовлетворить требования кредиторов, защитить права должника, а также кредиторов при санации (оздоровлении). Если невозможно провести санацию или отсутствуют для нее основания, то запускается ликвидационное производство должника.
Компания работала на рынке такси с 2013 года. Это довольно продолжительный период: нередко фирмы из этой отрасли закрываются спустя всего несколько лет работы.