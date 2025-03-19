В Минске банкротится один из долгожителей в сфере такси 19.03.2025, 8:51

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Компания работала на рынке с 2013 года.

В Минске банкротится компания такси «ЮбиэсТранспорт», которую можно считать долгожителем на рынке. Это следует из данных Единого госреестра сведений о банкротстве.

Заявление в Экономический суд Минска подала инспекция по налогам и сборам. Первое заседание прошло 12 февраля. Там выяснилось, что у «ЮбиэсТранспорт» накопилось долгов перед госбюджетом на 133,8 тыс. рублей. В тот день судья постановил ввести защитный период. Это процедура, во время которой проверяют, действительно ли компания не может платить по долгам: тогда изучают заявление о банкротстве, проверяют финансовое состояние должника и решают, есть ли законные основания для запуска банкротства.

10 марта Экономический суд Минска открыл конкурсное производство. Это процедура экономической несостоятельности. Ее проводят для того, чтобы удовлетворить требования кредиторов, защитить права должника, а также кредиторов при санации (оздоровлении). Если невозможно провести санацию или отсутствуют для нее основания, то запускается ликвидационное производство должника.

Компания работала на рынке такси с 2013 года. Это довольно продолжительный период: нередко фирмы из этой отрасли закрываются спустя всего несколько лет работы.

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