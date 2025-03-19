Таинственный инвестор сбросил акции «Газпрома» на миллиард рублей во время переговоров Трампа и Путина 3 19.03.2025, 9:11

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Московскую биржу начало «лихорадить».

Неизвестный инвестор на Московской бирже избавился от крупного пакета акций «Газпрома» стоимостью около 1,2 млрд рублей во время переговоров Дональда Трампа и Владимира Путина, следует из данных в биржевом терминале Quik, пишет The Moscow Times.

Загадочный трейдер начал продавать в 18.17 мск — спустя примерно час после того, как Путин и Трамп начали телефонный разговор. Меньше чем за минуту был сброшены пакет на суму около 700 млн рублей, следует из биржевых данных. Продажа осуществлялась «в рынок», в результате чего котировки «Газпрома» на короткое время обвалились на 3,3% — с 173,1 до 167,5 рубля, а затем вернулись к 172,1 рубля.

Ситуация повторилась в 19.45 мск — через 15 минут после того, как переговоры Путина и Трампа завершились. Продажа бумаг «Газпрома» на сумму еще около 500 млн рублей кратковременно уронила котировки на 2,6% — с 173,5 до 169 рублей.

По итогам переговоров, которые продолжались более 1,5 часов и, по данным Reuters, стали самым долгим телефонным разговором президентов РФ и США в истории, Кремль сообщил, что Россия согласна на взаимное прекращение ударов по энергообъектам. Для полного перемирия, которое предлагал Трамп, необходимо «полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву», а также остановка мобилизации перевооружения ВСУ, подчеркнули в Кремле.

Украина поддерживает 30-дневное прекращение по энергетике, заявил вскоре после переговоров президент Владимир Зеленский. Он добавил, что вопреки заявлениям о мире Путин готовит наступательные действия на Запорожском направлении, на востоке, на Харьковском и Сумском направлениях, чтобы «выдвинуть ультиматум с позиции силы».

После окончания переговоров Путина и Трампа акции на Московской бирже перешли к снижению. На 23.31 мск «Газпром» дешевеет на 2,54%, ВТБ — на 2,6%, «Роснефть» — на 0,8%, Сбер — на 0,5%, «Норникель» — на 1,5%, «Ростелеком» — на 1,6%.

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