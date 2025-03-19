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Алексей Протас установил рекорд по набранным очкам среди белорусов в НХЛ

  • 19.03.2025, 9:22
Алексей Протас установил рекорд по набранным очкам среди белорусов в НХЛ
Алексей Протас
Фото: Getty Images

За все времена.

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Протас побил рекорд по очкам за сезон среди всех белорусов, которые когда-либо выступали в Национальной хоккейной лиге.

В матче против «Детройта» Протас отметился двумя передачами. Он ассистировал партнерам в третьем периоде. «Вашингтон» победил со счетом 4:1 и продолжает лидировать в Восточной конференции — 98 очков после 68 игр (команды до плей-офф проведут по 82 матча).

На счету Алексея сейчас 29 голов и 32 передачи. Уроженец Витебска Протас превзошел рекорд Егора Шаранговича. В прошлом сезоне тот установил лучший результат для беларусов за регулярный чемпионат, набрав 59 (31+28) баллов.

Совсем недавно Протас оформил и первый хет-трик в заокеанской карьере. 61 очко Алексея — второй показатель в команде и 38-е место в лиге. Также отметим, что он лидирует во всей НХЛ по коэффициенту полезности — +42.

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